Президент подписал новый закон об "особенном самоуправлении" Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №9153 "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Законопроект возвращен в парламент с подписью президента, отмечается на сайте Верховной Рады.
Документ предусматривает продление до конца следующего года особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Норма будет действовать с учетом закона прошлого года. То есть особый статус вступит в силу при условии, что страна-агрессор выведет все незаконные вооруженные формирования, боевиков, наемников и военную технику с территории Украины.
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3 октября президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был определен президентом как неотложный.
4 октября в Верховной Раде устроили кампанию против голосования за президентский законопроект об особом статусе Донбасса. На рабочих местах нардепов разложили листовки, в которых призывают не голосовать за президентский неотложную инициативу.
Однако Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который будет действовать до 31 декабря 2019-го.
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