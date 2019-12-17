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вторник, 17 декабря 2019 22:08

Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега

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За 2 недели до переговоров в "нормандском формате" президент Зеленский заявил о готовности проведения выборов на Донбассе уже в 2020 году. Последствия были бы фатальны. Об этом и результатах переговоров в Париже в интервью журналу "Країна" рассказал основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега.

Автор: Анатолий Гаевский
  Виталий Дейнега: Главный элемент мирного урегулирования - это выборы. Они должны привести политическую силу, понятную для этого региона. Но не террористическую
Виталий Дейнега: Главный элемент мирного урегулирования - это выборы. Они должны привести политическую силу, понятную для этого региона. Но не террористическую

По словам волонтера последствия переговоров для Украины достаточно положительные.

"Все неплохо, судя по открытой информации. Есть шанс получить заложников. Не вижу фатальных уступок. Будет разведение в нескольких местах, без кардинальных изменений. Сепары не оставят Дебальцево, а мы Авдеевскую промзону ", - говорит волонтер.

По его словам, за две недели до "Нормандии" пришлось искать возможности повлиять на переговорную позицию Украины.

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"Президент заявил о готовности проводить выборы уже в 2020 году. Последствия этого были бы фатальны. За неделю до событий мы смогли познакомиться с Алексеем Резниковым, который был включен в состав переговорной группы. Мы встретились, я привел аналитиков центра "Новая Европа". Они в свое время изучили опыт решения десятка других конфликтов. Один из главных выводов их отчета: нельзя проводить выборы в опасной среде. Потому что опять получишь войну. Во-первых, достанут оружие недовольные выборами. Во-вторых, и без того поляризованное общество это может окончательно расколоть", - объясняет волонтер.

По его мнению, выборы - центральный элемент мирного урегулирования. В результате к власти на Донбассе должен прийти понятная для этого региона сила, но не террористы и власть это должна понимать.

"Главный элемент мирного урегулирования - это выборы. Они должны привести политическую силу, понятную для этого региона. Но не террористическую. Чтобы такая сформировалась, должны восстановиться там украинские каналы. Боевики должны перестать быть героями их фильмов, шоу, реклам. На это нужно два и более лет после разоружения, вывода российских войск. Мы смогли конструктивно и без кипиша донести и обосновать это и часть других наших "красных линий". Наши аргументы были услышаны, учтены и доведены до президента. Вы можете это увидеть даже по изменению публичной риторики по вопросу выборов ", - подытожил Дейнега.

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