Президент Беларуси заявил о готовности помочь Украине

Беларусь готова ввести своих миротворцев на Донбасс, если на это согласятся стороны конфликта. Фото: Белта

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс.

Добавил, что это зависит от согласия Украины и России, сообщает РБК.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хотя для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон", - сказал Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики увеличивают количество обстрелов

Лукашенко добавил, что Беларусь будет делать все для того, чтобы завершить этот конфликт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил оккупацию Донбасса с ситуацией в Приднестровье, а Минские договоренности с документами о федерализации.