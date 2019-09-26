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четверг, 26 сентября 2019 12:54

Президент Беларуси заявил о готовности помочь Украине

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Президент Беларуси заявил о готовности помочь Украине
Беларусь готова ввести своих миротворцев на Донбасс, если на это согласятся стороны конфликта. Фото: Белта

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс.

Добавил, что это зависит от согласия Украины и России, сообщает РБК.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хотя для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон", - сказал Лукашенко.

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Лукашенко добавил, что Беларусь будет делать все для того, чтобы завершить этот конфликт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил оккупацию Донбасса с ситуацией в Приднестровье, а Минские договоренности с документами о федерализации.

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