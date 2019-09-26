Россия открыто сравнивает Донбасс и Приднестровье

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о планах на федерализации Украины. фото REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил оккупацию Донбасса с ситуацией в Приднестровье, а Минские договоренности с документами о федерализации.

Добавил, что РФ не станет идти навстречу пока оккупированным территориям не предоставят "особый статус", об этом сообщает российское издание "КоммерсантЪ".

"Не только статус. Предполагаемое восстановления контроля Украины над всем этим регионом по уважения его особого статуса. Это очень похоже на Приднестровье, между прочим", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что тогда в Приднестровье не было документа, который был бы аналогом Минским договоренностям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым

"Точнее, он был, но не утвержденый -"меморандум Козака" (план урегулирования Приднестровского конфликта через федерализацию Молдовы, подготовленный в 2003 году тогдашним заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком - Gazeta.ua)".

Он добавил, что позиция России относительно внутренней и внешней политики не изменилась. Также высказался по поводу федерализации Украины.

"Как угодно называйте. Но те же США - это федерация и полномочия штатов гораздо более существенны, чем во многих других федерациях. В Швейцарской Конфедерации очень много на уровне кантонов решается, но это очень сильное, единое государство. Не вижу причин, почему Украина должна бояться ослабления своей идентичности в случае, если она признает, что в этой стране живут очень разные люди. в России так же живут очень разные люди. Да, возникают трения, возникают какие-то конфликты, но в рамках одной страны с уважением к правам меньшинств всегда можно договориться", - считает является он.

Ранее источник в Офисе президента Украины сообщил, что 24 сентября президент Зеленский во время короткого общения с главой РФ Лавровым по инициативе последнего говорил с ним о подготовке встречи в "нормандском формате".