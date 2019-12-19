Представительница ЛНР заявила о возможности видеоконференции по обмену пленными

Представитель террористической ЛНР Кобцева заявила о возможности проведения видеоконференции. Фото: miaistok.su

На следующей неделе может произойти видеоконференция участников минских переговоров, на котором планируется обсудить вопросы обмена пленными.

"Планируется на следующей неделе продолжить диалог по вопросу обмена удерживаемыми лицами в режиме видеоконференции", - об этом сепаратистским СМИ сообщила Ольга Кобцева, представитель боевиков "ЛНР" в трехстороннем контактной группе.

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По ее словам, сторона боевиков намерена продолжить диалог.

Ранее она заявляла, что обмена не будет из-за того, что украинская сторона якобы не осуществила так называемою процессуальную очистку людей, которые должны быть обменены.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что участники ТКГ не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и "Л / ДНР". Стороны договорились о продлении перемирия, объявленного в июле 2019 года.