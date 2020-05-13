Правительство предоставило добровольцам право на бесплатную реабилитацию и лечение: подробности

Кабмин предоставил добровольцам право на реабилитацию и прохождения лечения за счет государства. Фото: Reuters

Кабмин Украины предоставил воинам-добровольцам право на реабилитацию и прохождения санаторно-курортного лечения за счет государства.

Сегодня, 13 мая, правительство приняло соответствующее постановление "О внесении изменений в некоторые акты Кабинета министров Украины". Об этом сообщает пресс служба Министерства по делам ветеранов Украины.

"Кабинет министров Украины распространил действие бюджетной программы по санаторно-курортного лечения, социально-профессиональной адаптации и психологической реабилитации на добровольцев - участников боевых действий, которые в составе добровольческих формирований принимали непосредственное участие в антитеррористической операции", - отмечается в сообщении.

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Сообщается, что речь идет об участниках АТО, которые до 24 февраля 2018 участвовали в АТО в составе добровольческих формирований во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины, Национальной гвардией Украины, Службой безопасности Украины, Министерством внутренних дел Украины, Национальной полицией и другими образованными в соответствии в законы Украины правоохранительными органами и воинскими формированиями, но не вошли в их состав.

Канцлер Германии Ангела Меркель на видеоконференции обсудил с украинским премьером Денисом Шмыгалем ситуацию на Донбассе, двусторонние отношения и пандемии коронавируса. Шмыгаль сообщил о намерении правительства Украины продолжать реформы в тесном сотрудничестве с ЕС и МВФ, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.