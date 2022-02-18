Правительство Ирландии хочет убрать с Донбасса своих наблюдателей ОБСЕ

Наблюдателей миссии ОБСЕ из Ирландии на Донбассе хотят вернуть домой.
Правительство Ирландии призвало их покинуть Украину из-за усиления боевых действий со стороны России, передает The Times.
При этом МИД Ирландии не отозвал дипломатов из своего посольства в Киеве.
ОБСЕ имеет в Украине невооруженный гражданский персонал. Сотрудники собирают информацию о ситуации в сфере безопасности. В специальной мониторинговой миссии девять сотрудников из Ирландии.
Некоторые международные наблюдатели уже уехали с Донбасса.
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В ОБСЕ сообщили, что "некоторые государства-участники" миссии посоветовали своим гражданам покинуть Украину. Сколько из около 700 наблюдателей осталось в Украине, не сообщают.
17 февраля российские оккупанты нарастили обстрелы на Донбассе. В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты. Один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской. Трое работников заведения получили контузии. Во Врубовке снаряды повредили школу, частные дома и газопровод.
Двое военных ВСУ получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также ранены двое гражданских.
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