Правительство Ирландии хочет убрать с Донбасса своих наблюдателей ОБСЕ

В ОБСЕ переживают из-за эскалации на Донбассе. Фото: Reuters

Наблюдателей миссии ОБСЕ из Ирландии на Донбассе хотят вернуть домой.

Правительство Ирландии призвало их покинуть Украину из-за усиления боевых действий со стороны России, передает The Times.

При этом МИД Ирландии не отозвал дипломатов из своего посольства в Киеве.

ОБСЕ имеет в Украине невооруженный гражданский персонал. Сотрудники собирают информацию о ситуации в сфере безопасности. В специальной мониторинговой миссии девять сотрудников из Ирландии.

Некоторые международные наблюдатели уже уехали с Донбасса.

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В ОБСЕ сообщили, что "некоторые государства-участники" миссии посоветовали своим гражданам покинуть Украину. Сколько из около 700 наблюдателей осталось в Украине, не сообщают.

17 февраля российские оккупанты нарастили обстрелы на Донбассе. В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты. Один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской. Трое работников заведения получили контузии. Во Врубовке снаряды повредили школу, частные дома и газопровод. Двое военных ВСУ получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также ранены двое гражданских.