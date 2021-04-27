Правительства ЕС лояльны к России - политический эксперт

ЕС исторически лояльна к России. Более жесткие правительства государств, состоящих в ее оккупации. Фото: Reuters

Реакция Европейского Союза недостаточно жесткая, поскольку в Совете Европы есть лояльные к оккупанту государства.

"Это правительства Венгрии, Словакии, Италии. Даже Германия и Франция более дружественны к Путину, что мы видим по газопроводу", - говорит Gazeta.ua Сергей Пархоменко директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова.

Европейцы испокон веков видят в России торгового партнера.

"Европа исторически пыталась дружить с Россией. Даже после оккупации Иосифом Сталиным половины ее территории никто не понимал опасность, исходящую от СССР. Они это поняли, когда советский режим едва не добрался до Италии. После этого создали НАТО", - говорит эксперт.

Кроме того недостаточно жесткие санкции связанны с российскими сторонниками внутри самой Украины.

"Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, курирующий ТКГ. Он готов уступать нашими интересами ради России. Никто не поднял вопрос о запрете обсуждать Украины без нас. Это тоже капитуляция", - подытоживает эксперт.

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Российская Федерация отказывается менять соглашения по мирному урегулированию на Донбассе. Хотя на этом, в частности, настаивает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".