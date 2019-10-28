Позиции ВСУ под Золотым-4 попали под обстрел

Украинские позиции оккупанты обстреливали из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. ФОТО: 5.ua

С начала текущих суток до 12.30 вооруженные формирования России и ее наемники совершили 3 обстрела. Под вражеский огонь попали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Золотое-4, Майское и Невельское.

Сообщила об этом пресс-служба Министерства обороны Украины на официальном сайте.

"На Луганском направлении в ночное время противник из автоматических гранатометов и стрелкового оружия открывал огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Майского. Позиции наших войск у населенного пункта Золотое-4 обстрелял из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

На Донецком направлении после 10 утра оккупанты 15 минут из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по нашим защитникам Невельского", — говорится в сообщении.

Как отмечают в Минобороны, потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не было.

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27 октября российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.