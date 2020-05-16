Появились последние новости с Донбасса

Боевики дважды нарушили режим перемирия. Фото: Reuters

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня.

Боевики применили запрещенные минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новгородского враг использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин. По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Новотроицкого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.

Во Львове простились с военнослужащим 30-летним Андреем Суприганом, который погиб во время учений на Донбассе.