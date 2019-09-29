Появились последние новости с Донбасса

Боевики 11 раз нарушили режим перемирия. Фото: Glavkom

На Донбассе от начала суток боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники применили запрещены Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Новотроицкого с направления Докучаевска - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя из направлений Верхнешироковского и Набережного - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Водяного с направления Ужовки и вблизи Талаковки с направления Пикузы - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Майского с направления Доломитного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Луганского с направления Нижнего Лозового - из миномета калибра 120 мм. неподалеку Новолуганского с направления Доломитного - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Крымского с направления Донецкого - из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военных нет.

Польша выделила более одного миллиона долларов на решение гуманитарных проблем на оккупированных территориях Донбасса этой зимой. Средства были перечислены Управлению по координации гуманитарных вопросов ООН.