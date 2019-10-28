Появилась реплика Кремля на поездку Зеленского в Золотое

Фото: из открытых источников

Кремль с большим вниманием следил за посещением президентом Украины Владимиром Зеленским поселка Золотого на Донбассе.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Позиции ВСУ под Золотым-4 попали под обстрел

"Безусловно, мы следили, следили с большим вниманием. Некоторые диалоги, которые имели место, в полный рост высветили те проблемы, которые есть, показали первоисточник этих проблем.

По мере того, как президент Украины заставит такие подразделения (националистов. - Gazeta.ua) выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению, что, в свою очередь, является важной составной частью подготовки к проведению саммита", - сказал Песков.

На странице Офиса президента вечером 27 октября опубликовали видео о поездке Владимира Зеленского в Золотое-4 Луганской области накануне.