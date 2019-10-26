Появилась последняя информация с фронта в Донбассе

Боевики 13 раз стреляли по бойцам ООС / фото: 112

25 октября противник 13 раз нарушил режим прекращения огня, используя запрещенную минского соглашениями оружие.

Боевики применяли минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, пишут в отчете ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники вели огонь вблизи Новомихайловка, Красногоровка, Водяного, Авдеевки, Лебединского, Новозвановка, Хутора Свободного, Луганского, Золотого-4 (за пределами участка разведения), Луганского, Майского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Формула Штайнмайера" означает "сдать нас с потрохами" - Кучма

24 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня



