Появилась интерактивная карта павших за Украину

Интерактивную карту, которая содержит данные обо всех военных, погибших на войне, создали волонтеры.

Карта создана при поддержке Национального военного исторического музея Украины. Данные приведены по состоянию на 12 октября 2018-го, говорится в сообщениях онлайн-проекта "Книга памяти павших за Украину".

Автор: memorybook.org.ua Погибшие бойцы по областям Украины

Сведения классифицированные по месту рождения, возрасту, целевыми группами, подразделениями, званиями, датами гибели и место захоронения героев.

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По этим данным, больше всего бойцов погибло из Днепропетровской области - 452, из Львовской - 235, Житомирской - 217 человек.

Из Донецкой области - 135 человек, Луганской - 104, Крыма - 26.

Также есть данные о зарубежные страны, из которых происходили погибшие воины. На Донбассе погибли 110 уроженцев России.

Автор: memorybook.org.ua Погибшие по странам рождения

Автор: memorybook.org.ua Погибшие по странам рождения

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что за время боевых действий на Донбассе погибли 2914 украинских военных.

За 11 месяцев 2018-го боевые потери украинской армии в Донбассе составили 110 бойцов. Еще 776 военнослужащих были ранены в боях, говорится в ответе Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.