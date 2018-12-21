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пятница, 21 декабря 2018 12:03

Появилась интерактивная карта павших за Украину

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Интерактивную карту, которая содержит данные обо всех военных, погибших на войне, создали волонтеры.

Карта создана при поддержке Национального военного исторического музея Украины. Данные приведены по состоянию на 12 октября 2018-го, говорится в сообщениях онлайн-проекта "Книга памяти павших за Украину".

Автор: memorybook.org.ua
  Погибшие бойцы по областям Украины
Погибшие бойцы по областям Украины

Сведения классифицированные по месту рождения, возрасту, целевыми группами, подразделениями, званиями, датами гибели и место захоронения героев.

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По этим данным, больше всего бойцов погибло из Днепропетровской области - 452, из Львовской - 235, Житомирской - 217 человек.

Из Донецкой области - 135 человек, Луганской - 104, Крыма - 26.

Также есть данные о зарубежные страны, из которых происходили погибшие воины. На Донбассе погибли 110 уроженцев России.

Автор: memorybook.org.ua
  Погибшие по странам рождения
Погибшие по странам рождения
Автор: memorybook.org.ua
  Погибшие по странам рождения
Погибшие по странам рождения

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что за время боевых действий на Донбассе погибли 2914 украинских военных.

За 11 месяцев 2018-го боевые потери украинской армии в Донбассе составили 110 бойцов. Еще 776 военнослужащих были ранены в боях, говорится в ответе Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

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Дата
21
декабря

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