Потери ВСУ на Донбассе: сколько бойцов погибло в боях 2018-го

За 2018 год в боях на Донбассе погибли более 110 украинских бойцов / фото ТСН

За 11 месяцев 2018-го боевые потери украинской армии в Донбассе составили 110 бойцов.

Еще 776 военнослужащих были ранены в боях, говорится в ответе Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины на запрос BBC News Украина.

В документе указывается, что это данные по состоянию на 1 декабря 2018-го, когда был получен запрос.

В то же время с тех пор украинская армия на Донбассе имела еще потери. 15 декабря снайпером противника был убит 1 военнослужащий ВСУ, а 13 декабря от обстрелов погибли 2 десантника 79 бригады.

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В ответе ВСУ также указывается, что небоевые безвозвратные потери украинской армии за 11 месяцев этого года почти такие же, как боевые, - 100 бойцов. Еще 91 военный был ранен в небоевых условиях ("небоевые санитарные потери").

Больше всего нарушений перемирия в ВСУ фиксировали на Мариупольском направлении (2 тыс. 169 обстрелов) и Попаснянском направлении (964 обстрелов).

С начала операции Объединенных сил 30 апреля 2018-го украинская армия взяла под контроль 3 населенных пункта: Южное и Шумы в Донецкой области, а также хутор Вильный в Луганской области.

За все 2017 год боевые потери украинской армии составляли 198 бойцов. Еще почти 1300 бойцов были ранены в боях.

В Кропивницком прощались со старшим сержантом, командиром отделения 79 отдельной десантно-штурмовой бригады 45-летним Виктором Куропьятником. Он погиб 13 января в зоне проведения ООС от пули вражеского снайпера.