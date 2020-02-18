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вторник, 18 февраля 2020 18:11

После атаки боевиков Сивохо перенес запуск "платформы примирения"

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После атаки боевиков Сивохо перенес запуск &quot;платформы примирения&quot;
Сивохо занимается запуком программы по налаживанию диалога "между простыми людьми". Фото: facebook.com/pg/sivokho

Презентацию Национальной платформы примирения и единства с ОРДЛО перенесли.

Об этом сообщил советник секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, назвав атаку боевиков "провокацией"

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства", - написал Сивохо.

Он отметил, что запуск платформы не отменяют, а переносят.

"Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Беспрерывно", - добавил Сивохо.

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Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции сил ООС вблизи Золотого. За несколько часов противник запросил перемирия. Вследствие обстрелов 1 украинский военный погиб, 4 получили легкие ранения.

Президент Владимир Зеленский назвал действия боевиков циничной провокацией и созвал заседание СНБО.

В России заявили, что не причастны к последним событиям на Донбассе.

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