После атаки боевиков Сивохо перенес запуск "платформы примирения"

Презентацию Национальной платформы примирения и единства с ОРДЛО перенесли.
Об этом сообщил советник секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, назвав атаку боевиков "провокацией"
"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства", - написал Сивохо.
Он отметил, что запуск платформы не отменяют, а переносят.
"Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Беспрерывно", - добавил Сивохо.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Час Х на всех фронтах" – после атаки боевиков в сети предупредили Зеленского
Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции сил ООС вблизи Золотого. За несколько часов противник запросил перемирия. Вследствие обстрелов 1 украинский военный погиб, 4 получили легкие ранения.
Президент Владимир Зеленский назвал действия боевиков циничной провокацией и созвал заседание СНБО.
В России заявили, что не причастны к последним событиям на Донбассе.
Комментарии1