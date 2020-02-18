После атаки боевиков Сивохо перенес запуск "платформы примирения"

Сивохо занимается запуком программы по налаживанию диалога "между простыми людьми". Фото: facebook.com/pg/sivokho

Презентацию Национальной платформы примирения и единства с ОРДЛО перенесли.

Об этом сообщил советник секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, назвав атаку боевиков "провокацией"

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства", - написал Сивохо.

Он отметил, что запуск платформы не отменяют, а переносят.

"Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Беспрерывно", - добавил Сивохо.

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