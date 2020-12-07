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понедельник, 07 декабря 2020 21:08

Посадили военного, убившего сослуживца в зоне АТО

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Посадили военного, убившего сослуживца в зоне АТО
В 2015 году пьяный мужчина убил военного. Фото: pexels.com

Приговорили к 11 годам тюрьмы военного, который пьяным убил сослуживца в зоне АТО в 2015 году.

"В суде прокурорами доказано, что в сентябре 2015 осужденный, проходя военную службу в зоне Антитеррористической операции на территории Донецкой области в селе Никифоровка Бахмутского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно по мотивам мести за оскорбительные слова потерпевшего, выстрелил из закрепленного за ним огнестрельного оружия, чем вызвал у сослуживца телесные повреждения, от которых последний скончался в Артемовский центральной районной больнице", - говорится в сообщении Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

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Осужденный сначала свою вину не признавал. Но по принципиальной позицией обвинителей, под давлением улик непосредственно в суде признал свою вину в полном объеме.

Суд также частично удовлетворил заявленный гражданский иск потерпевшей на возмещение морального вреда в 1 млн грн.

24 ноября, в районе города Авдеевка Донецкой обл. снайпер оккупантов с РФ убил украинского военного Вячеслава Минкина. Он 1991 года рождения. Жил в городе Фастов Киевской обл.

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07
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