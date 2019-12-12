Порошенко: за смерти тысяч украинских воинов ответственный персонально Путин

Фото: eurosolidarity.org

Владимир Путин несет персональную ответственность за тысячи погибших на Донбассе воинов и мирных жителей.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в интервью журналисту Сергею Лойко для Радио Свобода, комментируя заявления российского президента о якобы возможной резни на Донбассе в случае передачи российско-украинской границы под контроль украинской армии.

"Путин неоднократно демонстрировал, что никаких красных линий для него не существует. В том числе и по сценарию восстановления наступательных действий со стороны российской армии. Значит, эта опасность точно присутствует", - убежден Петр Порошенко.

"Я хотел бы напомнить, что резню на Донбассе в 2014 году начал именно Путин. По его приказу было проведено решение Государственной думы о возможности применения вооруженных сил РФ за пределами России. Оно было напрямую связано с аннексией Крыма и последующей агрессией на Донбассе. И гибель тринадцати тысяч украинских граждан, в том числе и десяти тысяч мирных жителей в ходе этой резни или в ходе этой агрессии, лежит точно на совести Путина. Как, собственно, и гибель на Донбассе сотен российских граждан", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он также напомнил, что именно Россия в свое время заблокировала резолюцию ООН по резне в Сребренице, которую привел в пример хозяин Кремля.

"Резня, которая была организована Российской Федерацией на оккупированных территориях Украины, не прекращается и по сей день. Гуманитарная ситуация там ужасная. И моей основной целью все эти пять лет как политика и пятого президента было освобождение наших территорий от оккупации и установление там законного порядка", - отметил Петр Порошенко.