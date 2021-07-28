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среда, 28 июля 2021 14:13

Порошенко поздравил Авдеевку с 7-й годовщиной освобождения от оккупантов

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Порошенко поздравил Авдеевку с 7-й годовщиной освобождения от оккупантов
Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав Авдіївку із сьомою річницею звільнення

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил Авдеевку с седьмой годовщиной освобождения.

Об этом он написал на странице в социальной сети Facebook.

"Авдеевка - знаковое место для Украины. Наблюдая за тяжелыми событиями, которые здесь происходили от начала российской агрессии, каждый украинец отдал частичку своего сердца. А наши мужественные военные - и собственные жизни", - отметил пятый президент Украины.

Порошенко напомнил, что 28 июля 2014 года Вооруженные Силы Украины начали операцию по освобождению Авдеевки, которая продолжалась три дня. "Люди со слезами на глазах праздновали возвращение в Украину. Но, к сожалению, обстрелы продолжились. Враг атаковал промзону вблизи города", - добавил он.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что авдеевская "промка" для него значит очень много. "Первое наступление февраля 2016 года, чтобы перекрыть дорогу и прекратить обстрелы. Отражение атак врага в апреле 2016 года. И самые большие, самые ожесточенные бои в конце января 2017 года. За время войны здесь погиб 101 защитник. Бойцы 72, 80, 54, 56, 93 бригад ВСУ, а также добровольцы "Правого сектора". Вечная им память", - отметил Порошенко.

Он также напомнил, что в конце 2017 года в минус 25 градусов российские наемники покинули город без света, без воды и газа, и людям пришлось замерзать в эти тяжелые зимние дни. "Но жители Авдеевки выстояли, продемонстрировав патриотизм и силу духа", - подчеркнул Порошенко.

"С тех пор и всегда: Авдеевка - это Украина. Донбасс - это Украина. И мы будем делать все возможное, чтобы не только остановить российского агрессора, но и отвоевать каждый клочок украинской земли. И Вооруженные Силы Украины - залог нашей победы", - подчеркнул г пятый президент Украины.

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