Если бы украинские военные знали, что в ГАП приехал актер Пореченков, он бы оттуда не уехал. Фото: ukr.media

Российский актер Михаил Пореченков, поддерживающий агрессию РФ против Украины, не поехал бы со старого терминала, где стрелял на камеры "по киборгам", если бы о месте его пребывания в тот момент знали украинские бойцы.

Об этом в интервью УНИАН рассказал генерал-майор Олег Микац, который в те дни был комбригом 93-й бригады.

"Его счастье, что мы не знали, что он в старом терминале. Он бы оттуда не ушел. Там не было целей, к которым мы не могли дотянуться. Очень хорошо работала артиллерия. Мы работали по отдельным целях, противник - по площадям. Когда мы взяли в плен российских артиллеристов, те признались, что у них есть задача: батарея должна отстрелять в день тысячу снарядов. Пять дивизионов - это примерно 15 000 снарядов, которые отрабатывали по нашей бригаде днем. Мы не понимали, как такую ​​нагрузку выдерживают стволы, а россиянин признался: "У нас хватает железа. Бережем только людей". Наши разбивали их технику, они привлекали новую. И, скорее всего, РФ 14-15 годах в ДАП утилизировали снаряды и мины", - рассказал генерал.

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На вопрос журналиста о том, почему в аэропорту не были ликвидированы террористы Гиви и Моторола, если в ВСУ в ДАП не было целей, к которым они не могли дотянуться, генерал отметил, что эти лидеры боевиков приезжали в аэропорт только для пиара - дать очередное интервью.

"Воевали их бойцы, а они ночью в точках проводили", - добавил Микац.

Российский актер пропагандист Михаил Пореченков жалуется, что из-за приверженности к боевикам ДНР его начали снимать из ролей.