"Из-за Донбасса" - пропагандист Пореченков ноет, что его снимают с ролей

Михаил Пореченков в Донбассе вместе с полевым командиром боевиков "Гиви". Теперь жалуется, что снимают с ролей. Фото из открытых источников

Российский актер пропагандист Михаил Пореченков жалуется, что из-за приверженности к боевикам ДНР его начали снимать из ролей.

На проблемы пожаловался российскому изданию "Комсомольская правда".

"Я никогда не уклонялся от вопросов о политике, высказывал позицию по Крыму и Украине. Стали снимать с ролей. Уже из утвержденных проектов. Бывает по-разному. Мне просто сообщают, говорят, что роль отдали другому. Все. Сначала думал, что это совпадение. Затем это каждый раз повторялось. Начал смотреть, куда ведут ниточки и кто выпускает проект. Все стало на свои места ", - сказал Пореченков.

Актер неоднократно приезжал на оккупированный Донбасс, стрелял по украинским военным, называл боевика "Моторолу" своим братом и желал убитым лидером террористов Александром Захарченком.

В января 2015 года в розыск российского актера Михаила Пореченкова объявила Служба безопасности Украины. Информацию о розыске опубликовали на сайте Министерства внутренних дел в разделе "лица, скрывающихся от органов досудебного расследования".