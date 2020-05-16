Попрощались с спецназовцем, который погиб на Донбассе

Во Львове похоронили спецназовца Андрея Супригана. Фото: Facebook

Во Львове попрощались с военнослужащим 30-летним Андреем Суприганом, который погиб во время учений на Донбассе.

Провести Андрея в последний путь пришли десятки неравнодушных жителей города, друзья, родные и собратья. Об этом сообщили на официальном сайте Львовского городского совета.

Героя с воинскими почестями похоронили на Лычаковском кладбище.

Андрей Суприган был выпускником Львовского лицея имени Героев Крут и Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Удостоен ордена Богдана Хмельницкого II и III степени.

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Он служил в отдельном отряде спецназначения и участвовал в боевых действиях на востоке Украины с начала российской агрессии.

13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли двое военнослужащих. Это заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады, майор Андрей Суприган, 30 лет. А также сержант Дмитрий Кузьменко из состава ССО. Погибли во время десантирования в воду.