Попрощались с погибшим Сергеем Дичеком

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В Богдановке Волочисского р-на Хмельницкой обл. попрощались с украинским воином Сергеем Дичеком.

Сергей Дичек был военнослужащим 130-го отдельного разведывательного батальона. Погиб 5 января около 13.00 в районе хутора Свободный в результате подрыва грузового автомобиля ГАЗ-66 на неизвестном взрывном устройстве, сообщает "Є".

"Провести бойца в последние путь пришло около полутысячи человек. Несколько автобусов приехало с побратимами. Сначала, в родительском доме, состоялась панихида по погибшему. Далее, Героя понесли на местное кладбище, где его и похоронили. У Сергея Дычека осталась жена, двое сыновей и старушка мать", - сказала координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой обл. Наталья Дзекар.

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Сергей Дичек на фронте находился с 2014 года. Похоронили военнослужащего на сельском кладбище.

На Донбасса 5 января в результате вражеских обстрелов погиб боец ​​93 омбр "Холодный Яр" Сергей Кацун из Славуты. Мужчине было 43 года, обстоятельства его гибели пока неизвестны.