Попрощались с погибшим майором Богданом Бродовским

Военного похоронили в родном селе в Днепропетровской области. Фото: "Новинарня"

8 июля в Днепропетровской области простились с погибшим заместителем начальника тыла логистики 93 бригады "Холодный яр" майором Богданом Бродовским.

В автомобиль с военными враг попал управляемой противотанковой ракетой. 37-летний Бродовский погиб на месте. Трое военных получили ранение, сообщает бригада в Facebook.

Прощание с погибшим состоялась в воинской части. Похоронили его на кладбище села Вольное Новомосковского района Днепропетровской области. Военнослужащий проживал там с семьей. Он с женой воспитывал четверых детей. Младшему сыну еще не исполнился год.

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"Это мой пример был всегда по жизни, я всегда хотел стать таким, как он. Перед поездкой, честно вам сказать, он чувствовал. Он меня попросил, я сам в Киеве живу, он меня попросил остаться с мамой. Не вернулся он больше", - говорит старший сын военнослужащего Виталий Бродовский.

Богдан Бродовский погиб на Донбассе 6 июля. Он был заместителем начальника тыла логистики 93-й бригады Холодный Яр. Бродовский родился 17 апреля 1984 года. Был кадровым военным. Служил в Вооруженных Силах Украины с 2002 года. В 93-й бригаде начал служить еще до начала войны. Был начальником продовольственной службы. 5 июля погиб Юрий Письменный с той же бригады. Оккупанты начали огонь и обломки от враждебного снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью.