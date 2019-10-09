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среда, 09 октября 2019 20:03

Попрощались с погибшим бойцом Иваном Дейкуном

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9 октября в городе Новоукраинка Кировоградской обл. состоялась церемония прощания с погибшим украинским воином Иваном Дейкуном.

Иван Дейкун 1978 года. Родился в с. Ильинецкое Винницкой обл., Старший солдат, заместитель командира боевой машины - наводчик-оператор 1-го механизированного батальона 28-й отдельной механизированной бригады, сообщается на официальном сайте Новоукраинского городского совета.

Проходил службу по контракту в Новоукраинском РВК в должности радиотелефониста узла связи и телеформатизации. В этом году был командирован в 28-й ОМБр.

Он погиб 6 октября, в 15.25 в районе. Красногоровка Донецкой обл. в результате пулеметного обстрела со стороны наемников РФ.

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С начала октября российские войска 165 раз нарушали режим прекращения огня на оккупированном Донбассе. Обстреливали и участок разведения сил вблизи города Золотое Луганской области.

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