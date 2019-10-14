Попрощались с морпехом Вячеславом Кубраком

Фото: Facebook

В с. Миролюбовка Нововоронцовского р-на Херсонской обл. 13 октября попрощались с бойцом Вячеславом Кубраком.

Он умер после ранения на Донбассе, сообщил в Facebook собрат умершего Сергей Ярошенко.

"Похороны собрата. Кубрак Вячеслав Анатольевич. 33-х лет. Тридцать шестой ОБрМП. Покойся с миром, брат. Сочувствие и поддержка родным и близким", - написал Ярошенко.

Вячеслав Кубрак родился 11 апреля 1986 года в Миролюбовке. Проходил службу в Крыму, в 36-й отдельной бригаде береговой охраны. После оккупации полуострова российскими войсками переехал на материковую часть Украины.

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С сентября 2014 выполнял боевые задачи в Приазовье. Служил прапорщиком, командиром инженерно-саперного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты. 8 октября во время инженерной разведки в зоне ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве, от которого умер 11 октября в Областной клинической больнице им. Мечникова города Днепр. У бойца осталась жена, с которой он женился в июле этого года.

9 октября на Донбассе погиб старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Юрий Волк.