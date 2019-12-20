 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
2 Просмотров: 792
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 549
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1422
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 918
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1206
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1656
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2853
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 549
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2574
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 279
Фото
Все фото
9
4
32
32
16
Попрощались с бойцом, которого убил снайпер
Попрощались с бойцом, которого убил снайпер
Еще один предатель Украины пошел на &quot;концерт Кобзона&quot;
Еще один предатель Украины пошел на "концерт Кобзона"
Стрельбы из пушек и Святой Николай на БТРе: десантники празднуют годовщину создания части
Стрельбы из пушек и Святой Николай на БТРе: десантники празднуют годовщину создания части
&quot;Приходится включать &quot;турборежим&quot;: что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Горные пехотинцы &quot;взяли штурмом&quot; заснеженные Карпаты: невероятные фото
Горные пехотинцы "взяли штурмом" заснеженные Карпаты: невероятные фото
Видео
Все видео
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
"Мы тебя амнистируем" - Цимбалюк ответил журналисту из ДНР
"Мы тебя амнистируем" - Цимбалюк ответил журналисту из ДНР
Путин затеял перепалку с украинским корреспондентом
Путин затеял перепалку с украинским корреспондентом
Путин придумал новую сказку об оружии боевиков Л/ДНР
Путин придумал новую сказку об оружии боевиков Л/ДНР
Вооруженные силы учатся штурмовать города
Вооруженные силы учатся штурмовать города
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1206
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 558
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1206
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2772
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11349
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
20 декабря 2019
Просмотров: 153
Зезва і Мзія
Є країни, до яких їздиш-їздиш, але так, щоб перетворити ті поїздки на бодай мінімально зв'язну оповідь, то ні. Стопорить щось і все. А є країна ...
пятница, 20 декабря 2019 19:30

Попрощались с бойцом, которого убил снайпер
9

  Комментировать

В Кропивницком попрощались с погибшим
Фото: "Точка доступу"
В Кропивницком попрощались с погибшим
В Кропивницком попрощались с погибшим
В Кропивницком попрощались с погибшим
В Кропивницком попрощались с погибшим

В Кропивницком простились с погибшим бойцом Василием Лисицыным.

Военного похоронили на Аллее почетных захоронений Ровненского кладбища, сообщает "Точка доступа".

Проститься с Василием Лисициным пришли близкие погибшего, друзья, собратья, волонтеры и неравнодушные горожане.

Боец проходил службу по контракту. Был механиком-водителем. Погиб 17 декабря в Марьинке от пули вражеского снайпера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали имя погибшего на Донбассе 28-летнего воина

В связи с гибелью военного в Кропивницком 20 декабря объявили День траура.

14 декабря от огня российской артиллерии на Донбассе погиб боец ​​Сергей Михальчук, 21 год. Он служил в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Попрощались с бойцом, которого убил снайпер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Отменили пошлины на украинско-российских таможнях

"Мифу" 45: день рождения Героя Украины Василия Слепака

Франция продала часть своих земель американцам

Выдали патент на лучшие пневматические шины

Самое читаемое
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке 1 Просмотров: 25272
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
5
 Просмотров: 14607
Пациент избил врача за правильный диагноз
Пациент избил врача за правильный диагноз Просмотров: 13977
Приметы на Новый год: как накликать беду
Приметы на Новый год: как накликать беду Просмотров: 12708
Зеленский объявил ультиматум Раде
Зеленский объявил ультиматум Раде 2 Просмотров: 9009
Донбасс
Где похоронены герои российско-украинской войны в Донбассе: карта
Где похоронены герои российско-украинской войны в Донбассе: карта Просмотров: 738
Снайпер застрелил украинского воина, прикрываясь ребенком
Снайпер застрелил украинского воина, прикрываясь ребенком Просмотров: 3006
Сколько украинских военных сидит в тюрьмах: цифра от прокурора
Сколько украинских военных сидит в тюрьмах: цифра от прокурора Просмотров: 414
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
 2 Просмотров: 792
"Не чувствую Донбасс своей родиной" - игрок "Динамо"
"Не чувствую Донбасс своей родиной" - игрок "Динамо" Просмотров: 1044
Больше всего комментируют
15
"Не хочу утруждать себя" - отец Зеленского об украинском языке
14
Сколько украинцев довольны Зеленским – свежий опрос
4
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
3
Путин очертил будущие границы войны с Украиной
2
Полностью обнаженная Каменских показала пышные ягодицы на качелях
Голосов: 4592
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua