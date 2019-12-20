Попрощались с бойцом, которого убил снайпер

Фото: "Точка доступу"

В Кропивницком простились с погибшим бойцом Василием Лисицыным.

Военного похоронили на Аллее почетных захоронений Ровненского кладбища, сообщает "Точка доступа".

Проститься с Василием Лисициным пришли близкие погибшего, друзья, собратья, волонтеры и неравнодушные горожане.

Боец проходил службу по контракту. Был механиком-водителем. Погиб 17 декабря в Марьинке от пули вражеского снайпера.

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В связи с гибелью военного в Кропивницком 20 декабря объявили День траура.

14 декабря от огня российской артиллерии на Донбассе погиб боец ​​Сергей Михальчук, 21 год. Он служил в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.