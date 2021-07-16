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Помощника нардепа задержали на взятке

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Помощника нардепа задержали на взятке
Помощник требовал деньги за влияние на чиновников. Фото: Офис генпрокурора

Задержали помощника народного депутата Украины при получении $ 5 тыс. взятки.

Он требовал и получил от волонтера $ 5,7 тыс., сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора

За деньги должен был повлиять на чиновников Департамента градостроительного комплекса и земельных отношений Черновицкого городского совета и при содействии в принятии сессией Черновицкого городского совета решения о предоставлении разрешений на разработку документации по землеустройству относительно отвода земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов по заявлениям участников ООС.

Задержанному готовят подозрение по факту злоупотребления влиянием.

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Сайт "БукІнфо" сообщает, что речь идет о штатном помощнике народного депутата Украины от "Слуги народа" Георгия Мазурашу - Петра Стратийчука.

Начальника СИЗО в Закарпатской области обвинили в присвоении 165 тыс. грн из бюджета при ремонте камер изолятора. Его отстранили от должности, а также назначили меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

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