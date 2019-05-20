Помощь продолжается: ВСУ получили американские радары

 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1152
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3367
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6606
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 66398
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1179
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1485
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2448
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 819
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 441
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6544
Фото
Все фото
16
12
13
14
5
Война не ждет: пока в Киеве инаугурация, на Донбассе воюют танкисты
Война не ждет: пока в Киеве инаугурация, на Донбассе воюют танкисты
Мстил за гибель подруги: попрощались с погибшим воином Антоном Безверхним
Мстил за гибель подруги: попрощались с погибшим воином Антоном Безверхним
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
Показали, во что превратили автовокзал в Донецке
Показали, во что превратили автовокзал в Донецке
Один выстрел - одна цель: как военные выслеживают российских снайперов
Один выстрел - одна цель: как военные выслеживают российских снайперов
Видео
Все видео
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
После инаугурации Зеленского Муженко спросили об отставке
После инаугурации Зеленского Муженко спросили об отставке
Полиция задержала наемника боевиков
Полиция задержала наемника боевиков
На передовой бойцы будут питаться по-новом
На передовой бойцы будут питаться по-новом
Работа "Азова" на нуле: минометы отряда уничтожили вражеские гаубицы
Работа "Азова" на нуле: минометы отряда уничтожили вражеские гаубицы
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 486
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 909
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1854
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9810
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 45
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
понедельник, 20 мая 2019 17:26

Помощь продолжается: ВСУ получили американские радары

  Комментировать

20 мая американские военные передали украинским коллегам контрбатарейные радары AN/TPQ-36.

Подобные станции есть уже в украинской армии, сообщает Черниговский областной военный комиссариат в Facebook.

"Контрбатарейные радары помогут украинскому солдату видеть каждый выстрел российско-террористических войск. Дальность до 25 километров позволяет своевременно выявлять тех, кто, нарушая Минские соглашения, применяет артиллерию, минометы, танки, пытаясь проводить обстрелы украинских позиций", - говорит пресс-секретарь командование Сухопутных войск ВСУ подполковник Иван Арефьева.

Автор: facebook.com/ChernihivTCKtaSP
  Радары класса AN/TPQ-36 является самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии
Радары класса AN/TPQ-36 является самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война не ждет: пока в Киеве инаугурация, на Донбассе воюют танкисты

Радары класса AN/TPQ-36 - являются самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Радары находятся на вооружении армии США.

Станция контрбатарейной борьбы предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника. Украина не имеет аналогов этих радаров.

По сравнению с имеющейся в Вооруженных Силах Украины радиолокационной станцией АРК-1М "Рысь" станция AN/TPQ-36 имеет большую дальность и сектор разведки и позволяет одновременно вести разведку на площади, больше площади разведки АРК-1М в 3,5-4 раза.

Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" передал 7-й бригаде тактической авиации им. Петра Франко отремонтирован бомбардировщик Су-24М.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Помощь продолжается: ВСУ получили американские радары». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой

76 банков и более 8 тыс. отделений: в Украине отмечают День банковского работника

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

Первый украинец стал чемпионом мира по боксу

Самолет разломали на сувениры

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 1101370
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 79388
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 1 Просмотров: 46362
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции Просмотров: 15981
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
8
 Просмотров: 14410
Донбасс
Оккупанты запретили жителям проходить на украинскую территорию
Оккупанты запретили жителям проходить на украинскую территорию Просмотров: 1584
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 1 Просмотров: 8163
Среди боевиков ОРДЛО участились "самоволки" и дезертирство
Среди боевиков ОРДЛО участились "самоволки" и дезертирство Просмотров: 108
Произошло смертельное ДТП с участием детей
Произошло смертельное ДТП с участием детей Просмотров: 1143
Война не ждет: пока в Киеве инаугурация, на Донбассе воюют танкисты
Война не ждет: пока в Киеве инаугурация, на Донбассе воюют танкисты
16
 Просмотров: 8721
Больше всего комментируют
10
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
6
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
6
Зеленский распускает Раду
4
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
3
Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича
Голосов: 35441
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua