Помощь продолжается: ВСУ получили американские радары

20 мая американские военные передали украинским коллегам контрбатарейные радары AN/TPQ-36.

Подобные станции есть уже в украинской армии, сообщает Черниговский областной военный комиссариат в Facebook.

"Контрбатарейные радары помогут украинскому солдату видеть каждый выстрел российско-террористических войск. Дальность до 25 километров позволяет своевременно выявлять тех, кто, нарушая Минские соглашения, применяет артиллерию, минометы, танки, пытаясь проводить обстрелы украинских позиций", - говорит пресс-секретарь командование Сухопутных войск ВСУ подполковник Иван Арефьева.

Автор: facebook.com/ChernihivTCKtaSP Радары класса AN/TPQ-36 является самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии

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Радары класса AN/TPQ-36 - являются самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Радары находятся на вооружении армии США. Станция контрбатарейной борьбы предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника. Украина не имеет аналогов этих радаров. По сравнению с имеющейся в Вооруженных Силах Украины радиолокационной станцией АРК-1М "Рысь" станция AN/TPQ-36 имеет большую дальность и сектор разведки и позволяет одновременно вести разведку на площади, больше площади разведки АРК-1М в 3,5-4 раза.

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