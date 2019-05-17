Армия получила бомбардировщик Су-24М

Су-24М - фронтовой бомбардировщик для ВСУ\фото: Минобороны

Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" передал 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко отремонтирован бомбардировщик Су-24М.

До конца года запланировано получение еще нескольких единиц отремонтированной и модернизированной авиационной техники, сообщают в командовании Воздушных Сил ВС Украины.

"Специалистами предприятия осуществлен ремонт самолета, в ходе которого была проведена полная проверка всех его узлов и агрегатов, выполненный их ремонт или полная замена", - говорит полковник Борис Бондарчук.

Самолет успешно прошел все летные испытания.

Су-24 - советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем ​​и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

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На базе Львовского Государственного авиационно-ремонтного завода планируют модернизировать самолеты МиГ. С 2020-го Украина хочет начать работы по модернизации с участием иностранных партнеров.