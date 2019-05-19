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воскресенье, 19 мая 2019 15:05

Полиция задержала наемника боевиков

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Полиция задержала наемника боевиков
Мужчина был водителем у террористов. Фото: полиция

В Луганской области задержали 34-летнего жителя пгт Меловое, который был наемником сепаратистов.

Весной 2015 года он служил в танковом батальоне террористов ЛНР, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержанный рассказал, что он отправился в Луганск на заработки. На автовокзале познакомился с местным жителем, который за рюмкой предложил вступить в танковое подразделение боевиков.

Согласившись на предложение, человек с новым другом отправился в местный военкомат, где ему выдали оружие, форму, зачислили на должность водителя, и направили в танковый батальон в город Брянка. Когда подразделение наемников РФ начали отправлять на передовые позиции, он испугался и покинул ряды боевиков.

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Вернувшись домой житель Луганщины решил пойти на контрактную службу в украинскую армию.

Сейчас мужчина передали в Службу безопасности Украины, где он активно сотрудничает с правоохранителями.

Пособника террористов, фермера из Донецкой области Николая Бутрименко, который причастен к смерти 19-ти украинских солдат могут выпустить на свободу.

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