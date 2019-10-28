Полиция прибыла выселять "Азов" из Золотого-4

Всего правоохранителей было 18 человек. ФОТО: facebook.com

28 октября в Золотом-4 вооруженные полицейские прибыли на место расположения подразделения "Азов" выселять бойцов.

Сообщил об этом фотокорреспондент Lb.ua, руководитель проекта AFTERILOVAISK Макс Левин на своей странице в Facebook.

"Полиция собирается выселять "Азов". Приехали только что, в количестве 18 человек, вооруженные, приехали под предлогом проверить мою машину (подозрительное авто). Осмотрели авто, узнали кто я, доложили начальству и пока поехали. Пытались нависать, что я незаконно проехал в Золотое-4", — написал он.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков заступился за "Азов". "Попытку дискредитации спецподразделения Нацгвардии" назвал "знаком качества его борьбы за территориальную целостность Украины".