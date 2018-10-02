Показали зрелищные тренировки подразделения ССО в Карпатах

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Военные отработали элементы тактико-специальной подготовки, покоряли горные вершины и реки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Универсальные бойцы" должны выполнять задачи в любых условиях - в частности, в горах", - указывается в министерстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что горная подготовка - неотъемлемая составляющая тренировок военнослужащих ССО в ведущих странах мира.

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"Казацкая воля и стальной характер - это то, что ведет воина ССО сквозь лед и огонь, скалы и бурные воды", - добавили в министерстве.

Учения "Казацкая воля-2018" стали самыми масштабными за всю историю Вооруженных сил Украины. Военные части перебрасывались с Запада на Восток, с Севера на Юг, выполняя в различных регионах разноплановые задачи. Бригада армейской авиации после летных тактических учений на Ровенском полигоне уже на следующие сутки взрывала подразделения десантно-штурмовой войск в горах на территории Закарпатья, а через сутки, осуществив перебазирования, поддерживала Десантно-штурмовые войска на юге.