Показали засаду сепаратистов возле Шумов

Насосная станция у поселка Шумы. Фото: Скриншот с видео

Военные ВСУ показали видеоролик с огневой точкой боевиков у насосной станции вблизи с. Шумы на Донбассе.

С этой станции снайперы сепаратистов убили 4 и ранили 2 украинских военных 26 марта. Видео опубликовали на странице 10 Горно-штурмовой бригады Эдельвейс.

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"Расстреливать раненых с объекта критической инфраструктуры, убивать тех, кто спешит раненым на помощь - это, без сомнения, вне правил.

Зная, что по станции никто не будет применять артиллерию, никто ее не разрушать, они чувствуют себя безнаказанными. Но отвечать рано или поздно за содеянное придется", - говорится в подписи к видео.

26 марта вооруженные силы понесли наибольшие потери в одном бою от начала перемирия в июле 2020 года. В засаду портапила группа саперов, погибли четыре бойцов.