Показали засаду сепаратистов возле Шумов

 
Ексклюзивы
1/5
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 2745
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 774
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 306
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1035
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2700
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1089
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 918
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2610
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 2034
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 585
Фото
Все фото
6
5
5
10
6
Поставил на уши всю Россию: Чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: Чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Вид изнутри: показали лагерь войск РФ возле украинской границы
Вид изнутри: показали лагерь войск РФ возле украинской границы
Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
Зеленский побывал на передовой
Зеленский побывал на передовой
Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы
Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы
Видео
Все видео
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
ВСУ показали место, откуда убивали воинов в Шумах
ВСУ показали место, откуда убивали воинов в Шумах
Автор фейка о "распятом в Славянске мальчике" дала интервью
Автор фейка о "распятом в Славянске мальчике" дала интервью
Главари ДНР контактировали с Москвой в день катастрофы MH17 - расследование
Главари ДНР контактировали с Москвой в день катастрофы MH17 - расследование
Оккупанты забросали украинцев минами. Есть раненый
Оккупанты забросали украинцев минами. Есть раненый
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 837
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2700
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 747
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 468
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 684
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
понедельник, 12 апреля 2021 19:30

Показали засаду сепаратистов возле Шумов

  Комментировать
Показали засаду сепаратистов возле Шумов
Насосная станция у поселка Шумы. Фото: Скриншот с видео

Военные ВСУ показали видеоролик с огневой точкой боевиков у насосной станции вблизи с. Шумы на Донбассе.

С этой станции снайперы сепаратистов убили 4 и ранили 2 украинских военных 26 марта. Видео опубликовали на странице 10 Горно-штурмовой бригады Эдельвейс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте

"Расстреливать раненых с объекта критической инфраструктуры, убивать тех, кто спешит раненым на помощь - это, без сомнения, вне правил.

Зная, что по станции никто не будет применять артиллерию, никто ее не разрушать, они чувствуют себя безнаказанными. Но отвечать рано или поздно за содеянное придется", - говорится в подписи к видео.

26 марта вооруженные силы понесли наибольшие потери в одном бою от начала перемирия в июле 2020 года. В засаду портапила группа саперов, погибли четыре бойцов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали засаду сепаратистов возле Шумов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
апреля

Утвердили новое административно-территориальное деление Украины

Автора стошнило, когда он описывал сцену смерти героини

"Две правды": в СССР объявили о начале космической эры

Белорусских депутатов избили в зале парламента

Ломаченко одержал самую быструю победу в профессиональной карьере

19 лет назад умер языковед Юрий Шевелев

Украинский город взяли в осаду

Запустили первый пилотируемый воздушно-космический аппарат

Самое читаемое
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 22725
&quot;Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду&quot; - в аварии погиб Леонид Быков
"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков
 Просмотров: 12276
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
 Просмотров: 11520
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 9081
55-летняя Элизабет Хёрли вызвала фурор фотографиями в купальнике
55-летняя Элизабет Хёрли вызвала фурор фотографиями в купальнике
4
 Просмотров: 5202
Донбасс
Поставил на уши всю Россию: Чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: Чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
6
 Просмотров: 837
Сообщили последние новости с Донбасса
Сообщили последние новости с Донбасса Просмотров: 207
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
 1 Просмотров: 765
Россия будет стягивать войска к украинской границе до конца апреля - разведка
Россия будет стягивать войска к украинской границе до конца апреля - разведка Просмотров: 423
Вид изнутри: показали лагерь войск РФ возле украинской границы
Вид изнутри: показали лагерь войск РФ возле украинской границы
5
 Просмотров: 1755
Больше всего комментируют
4
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
3
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
2
Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе Украины и РФ - Блинкен
2
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
Голосов: 10868
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть