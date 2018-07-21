Показали уникальное видео операции по освобождению Торецка от боевиков

Показали операцию по освобождению Торецка 21 июля 2014. Фото: Скриншот

В сети появилось уникальное видео боевых действий украинских военных во время операции из освобождения города Торецка (в то время Дзержинск) 21 июля 2014.

Соответствующий ролик опубликовали в YouTube.

В освобождении Торецка участвовали 41 боец из двух лучших на тот момент отрядов - 73-го отдельного морского центра специального назначения ВМС Украины и Отдельного центра Сил спецопераций ВСУ. Им противостояло 200 боевиков. Во время операции не погиб ни один украинский военный.

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Вооруженные силы Украины освободи Торецк 21 июля 2018. Сегодня жители города провели яркую акцию в честь годовщины освобождения от боевиков.