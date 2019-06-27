Показали уничтожение укрепления боевиков на Донбассе

Показали видео удара по боевикам. Фото: ООС

Украинские воины уничтожили укрепления оккупантов на Донбассе.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовав видео обстрела в Facebook.

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"В Twitter говорят, что "неизвестные хулиганы" передали искренние "приветствие" 9-го полка российско-оккупационным войскам прямым "страйком" во взводный опорный пункт", - написал он.

26 июня российские гибридные войска 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет.