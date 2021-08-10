Показали трейлер фильма, смонтированного из видео украинских защитников

Из стоимости каждого билета, который купят, авторы фильма перечислят 10 гривен в Благотворительный фонд помощи армии "Вернись живым". Фото: pixabay

Трейлер фильма ко Дню Независимости показало кинообъединение BABYLON'13

Эпизод смонтировали из личных видеозаписей с телефонов и камер украинских бойцов, пишет "УНІАН".

"Лента приглашает зрителя в сюрреалистическое путешествие на фронт войны с Россией - в причудливую загробную жизнь, где царят законы, отличающиеся от обычного мира. Другое поведение, другое отношения, иной юмор. Герои просыпаются и засыпают, радуются и плачут, снимают видео и всегда чувствуют, что запись может закончиться в любой момент", - рассказали в организации.

От стоимости каждого купленного билета авторы фильма перечислят 10 грн в Благотворительный фонд помощи армии "Повернись Живим". Это поможет закупить мобильные комплексы наблюдения.

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Режиссер ленты - Роман Любый, продюсер - Марк Супрун. Премьера с участием творческой группы состоится в кинотеатре "Киевская Русь" 24 августа.

BABYLON'13 - неформальное кинообъединение по производству короткометражного и полнометражного украинского документального кино, в который входит ряд известных украинских режиссеров и операторов. Кинообъединение начало работу коротким видео Prologue, записанным на Михайловской площади 30 ноября 2013 года. Впоследствии создали ряд полнометражных документальных фильмов, из которых "Зима, що нас змінила" и "Наша Надія".