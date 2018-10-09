Показали разрушения у Водяном после прилета мины боевиков

Сегодня утром пророссийские наемники-боевики выпустили мины по населенному пункту Водяное.

На Мариупольском направлении террористы применили 122-мм вооружения. Об этом сообщила военная с Командования морской пехоты Александра Бессмертная.

"Утро началось со 122-мм ствольных "подарков", оставив сожжены дома местных жителей, убитую скот. Вспахано снарядами огороды и сады", "- написала она.

Фото: facebook

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Украинские силы на Донбассе уничтожили опорный пункт пророссийских боевиков. Таким был ответ военных на постоянные огневые провокации.