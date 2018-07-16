Показали позицию боевиков, по которой готовится удар "третьей силы"

На оккупированных российскими боевиками территориях Донбасса враг строит и укрепляет свои передовые позиции.
"Третья сила" по окончании перемирия должна ликвидировать новые укрепления террористов наемников. Об этом написал волонтер Юрий Мисягин в Facebook.
"ВСУ и Третья сила наращивают мощь, наблюдают на мониторах, ставят метки на планшетах с программой для точной корректировки огня и все фиксируют. Перемирие закончится - это снесут", - написал он.
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На Донбассе третья сила уничтожила 5 БМП, 2 БТР, "Урал", а также "Рапиру" российских наемников-боевиков.
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