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вторник, 09 октября 2018 10:22

Показали начало учений на Азове
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На Азове морская охрана готовится к проведению учений.

К активным действиям привлекается корабельно-катерная группа Мариупольского отряда Морской охраны. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

На Азове украинская морская охрана проводит учения
Фото: facebook
На Азове украинская морская охрана проводит учения
На Азове украинская морская охрана проводит учения
На Азове украинская морская охрана проводит учения
На Азове украинская морская охрана проводит учения

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На военном аэродроме бригады тактической авиации имени Петра Франко стартовали международные военные учения "Чистое небо-2018". В тренировках примут участие военные 9 государств - Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.

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