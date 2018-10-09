Показали начало учений на Азове

На Азове морская охрана готовится к проведению учений.

К активным действиям привлекается корабельно-катерная группа Мариупольского отряда Морской охраны. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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На военном аэродроме бригады тактической авиации имени Петра Франко стартовали международные военные учения "Чистое небо-2018". В тренировках примут участие военные 9 государств - Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.