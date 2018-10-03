Показали ликвидированного боевика с ЛНР

На оккупированной территории Донбасса 30 сентября ликвидировали пророссийского боевика Дениса Быкова.
Он был участником незаконного вооруженного бандформирования ЛНР. О его ликвидации сообщил украинский блогер Necro Mancer в Twitter.
Отмечается, что он родился 31 августа 1989, в городе Золотом Луганской области.
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Кроме того, террорист был внесен в базу сайта Миротворец.
В течение сентября на Донбассе в бандформированиях ЛДНР ликвидировано 62 боевиков. Еще около 126 получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери - 9 пророссийских террористов.
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