Показали ликвидированного боевика с ЛНР

На оккупированной территории Донбасса 30 сентября ликвидировали пророссийского боевика Дениса Быкова.

Он был участником незаконного вооруженного бандформирования ЛНР. О его ликвидации сообщил украинский блогер Necro Mancer в Twitter.

Фото: psb4ukr

Отмечается, что он родился 31 августа 1989, в городе Золотом Луганской области.

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Кроме того, террорист был внесен в базу сайта Миротворец.

В течение сентября на Донбассе в бандформированиях ЛДНР ликвидировано 62 боевиков. Еще около 126 получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери - 9 пророссийских террористов.