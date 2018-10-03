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среда, 03 октября 2018 18:30

Показали ликвидированного боевика с ЛНР
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На оккупированной территории Донбасса 30 сентября ликвидировали пророссийского боевика Дениса Быкова.

Он был участником незаконного вооруженного бандформирования ЛНР. О его ликвидации сообщил украинский блогер Necro Mancer в Twitter.

На Донбассе ликвидировали наемника террористов ЛНР Дениса Быкова
Фото: psb4ukr
На Донбассе ликвидировали наемника террористов ЛНР Дениса Быкова
На Донбассе ликвидировали наемника террористов ЛНР Дениса Быкова
На Донбассе ликвидировали наемника террористов ЛНР Дениса Быкова
На Донбассе ликвидировали наемника террористов ЛНР Дениса Быкова

Отмечается, что он родился 31 августа 1989, в городе Золотом Луганской области.

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Кроме того, террорист был внесен в базу сайта Миротворец.

В течение сентября на Донбассе в бандформированиях ЛДНР ликвидировано 62 боевиков. Еще около 126 получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери - 9 пророссийских террористов.

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Дата
03
октября

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  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
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