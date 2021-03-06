Показали, как выглядит оккупированный Донецк

В оккупированном Донецке царит полная разруха.

Жилые многоэтажки города поражают своим видом - на балконах нет окон, везде валяется мусор. Соответствующие фото опубликовал в Twitter блогер Быль Былева.

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Как видно на снимках, у самых жилых домов территория убрана, помещения бывших развлекательных заведений разворованы.

Европейский Союз начинает новую программу экономической поддержки Донбасса. Она будет направлена на развитие и оказанию государственных услуг в регионе