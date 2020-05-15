Показали фото второго десантника, погибшего во время учений

Десантник Дмитрий Кузьменко из Житомирщины погиб во время учений в зоне проведения ООС. Фото: facebook.com/ "Праздники и будни Райковчан"

Десантник Дмитрий Кузьменко, который погиб во время учений в зоне проведения ООС под Краматорском, родом из села Райки Бердичевского района Житомирской области.

Ему еще не исполнилось и 30 лет. Об этом сообщили в Facebook на странице "Праздники и будни Райковчан".

"Горькая весть о невосполнимой утрате всколыхнула сегодня наше село. Большое горе пришло в семью райковчан Кузьменко Галины и Павла. В зоне ООС погиб их сын, наш земляк - Кузьменко Дмитрий Павлович. Дмитрию не было еще и тридцати ... ", - говорится в сообщении.

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Дмитрий Кузьменко служил по контракту в одной из воинских частей Бердичева, сообщили в Житомирской ОГА.

Прощание с Героем состоится в субботу, 16 мая, в 12.00 в селе Райки.

13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли два военнослужащих. Это заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады, майор Андрей Суприган, 30 лет. А также сержант Дмитрий Кузьменко из состава ССО. Погибли во время десантирования в воду.