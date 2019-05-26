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воскресенье, 26 мая 2019 12:53

Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
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В сети показали фото украинских бойцов, попавших в плен к боевикам.

Как отмечается, бойцы не имели при себе оружия и находились в трезвом состоянии. Снимки и имена захваченных украинцев опубликовала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк в Facebook.

"Как случилось, что они решили сократить проложенный маршрут пока неизвестно, как и тот момент, почему на КПВВ у них не спрашивали направление и цель поездки на линию разграничения. Мы ни в коем случае не снимаем вины из ребят за невнимательность, но и возникает вопрос, как можно было не остановить такую ​​большую машину на самой границе и не предупредить, что впереди неподконтрольна территория. Почему линию разграничения можно проехать без особого пароля ", - отметила она.

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Украинские военные, которых захватили в плен боевики. Фото: Facebook
Украинские военные, которых захватили в плен боевики. Фото: Facebook
Украинские военные, которых захватили в плен боевики. Фото: Facebook
Украинские военные, которых захватили в плен боевики. Фото: Facebook
Украинские военные, которых захватили в плен боевики. Фото: Facebook

Военные попали в плен в среду, 22 мая, Бойцы двигались грузовым автомобилем в районе поселка Новотроицкое и вдруг по неизвестным причинам сошли с маршрута. Таким образом они попали на территорию, которую оккупировали боевики, их задержали.

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Дата
26
мая

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