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пятница, 12 ноября 2021 10:54

Поймали пособницу боевиков, вербовавшую людей в "Оплот"

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Поймали пособницу боевиков, вербовавшую людей в &quot;Оплот&quot;
Женщина сбежала на освобождённую территорию. Фото: СБУ

В Донецкой области СБУ задержала бывшую участницу группировки боевиков "Оплот".

Женщина вербовала людей для банд, участвовавших в боевых действиях против сил антитеррористической операции, сообщает СБУ.

"По данным следствия, в ряды боевиков жительница Бахмута присоединилась в 2014 году. Она входила в состав террористической группировки "Оплот", - говорится в сообщении.

Сначала женщина участвовала в вооруженном сопротивлении украинским войскам. Затем ее назначили руководителем отдела кадров.

Затем у задержанной произошел конфликт с главарями группировки. Она вернулась на подконтрольную украинским властям территорию. Скрывалась от правосудия.

В ее доме правоохранители обнаружили средства связи и ноутбук с доказательствами незаконной деятельности.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

23-летнюю жительницу Донецка задержали за сотрудничество с боевиками. Она хотела передать оккупантам взрывчатку и секретную информацию. В октябре она получила задание от оккупантов приехать на подконтрольную территорию Донецкой области и забрать тайник с боевыми припасами, взрывчатыми устройствами и веществами.

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