Поймали пособницу боевиков, вербовавшую людей в "Оплот"

В Донецкой области СБУ задержала бывшую участницу группировки боевиков "Оплот".
Женщина вербовала людей для банд, участвовавших в боевых действиях против сил антитеррористической операции, сообщает СБУ.
"По данным следствия, в ряды боевиков жительница Бахмута присоединилась в 2014 году. Она входила в состав террористической группировки "Оплот", - говорится в сообщении.
Сначала женщина участвовала в вооруженном сопротивлении украинским войскам. Затем ее назначили руководителем отдела кадров.
Затем у задержанной произошел конфликт с главарями группировки. Она вернулась на подконтрольную украинским властям территорию. Скрывалась от правосудия.
В ее доме правоохранители обнаружили средства связи и ноутбук с доказательствами незаконной деятельности.
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Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
23-летнюю жительницу Донецка задержали за сотрудничество с боевиками. Она хотела передать оккупантам взрывчатку и секретную информацию. В октябре она получила задание от оккупантов приехать на подконтрольную территорию Донецкой области и забрать тайник с боевыми припасами, взрывчатыми устройствами и веществами.
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