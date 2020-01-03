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пятница, 03 января 2020 16:42

Поймали боевика из банды "Оплот"

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Поймали боевика из банды &quot;Оплот&quot;
В 2014 году мужчина ушел служить в "Оплот". Фото: "новостной"

В Авдеевке задержали 39-летнего мужчину, который присоединился к наемникам ДНР.

Летом 2014 он подвергся российской пропаганде и переехал жить в оккупированный Донецк. Там вступил в бандформирование "Оплот", сообщили в Покровском отделе полиции Донецкой обл.

Мужчина получил звание рядового. С оружием в руках дежурил на блокпосту, охранял админздания.

Через полгода он понял, что главари "Оплота" являются обычными преступниками. Вышел из бандформирования и вел скрытый образ жизни.

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Все это время бывший боевик жил в оккупированном Донецке. В конце декабря 2019 вернулся в Авдеевку.

Правоохранители открыли против боевика уголовное производство.

В России умер наемник 38-летний Евгений Фертых из Барнаула. Был капитаном запаса, воевал на Донбассе в составе боевиков ДНР/ЛНР, сообщил в Twitter украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц".

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