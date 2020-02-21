Похоронили украинского воина, который погиб в 2014 году

Фото: "Галицкий корреспондент"

21 февраля в с. Озеряны Галицкого района Ивано-Франковской обл. похоронили погибшего украинского воина Михаила Турчина.

Михаил Турчин был 1979 года рождения. Солдат, стрелок-помощник гранатометчика 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Погиб 5 сентября 2014 в районе поселка Цветные Пески Славяносербского района Луганской обл. при попадании подразделения бригады в засаду российской диверсионной группы, сообщает "Галицкий корреспондент".

Проститься с бойцом пришли его родные, местные жители и участники АТО.

Тело погибшего провезли через всю деревню к церкви. Позже его похоронили на местном кладбище.

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20 февраля с Михаилом Турчином попрощались во Львове, на плацу 80-й ОДШБр.

18 февраля, в 5 утра, боевики российской армии в Донбассе атаковали украинские опорные пункты в районе города Золотое Луганской области. Вследствие вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери, сообщают в штабе ООС.