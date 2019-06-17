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понедельник, 17 июня 2019 13:33

Пограничники задержали казака "войска Донского"

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Пограничники задержали казака &quot;войска Донского&quot;
В 2015 году украинец участвовал в преступных действиях подразделений так называемого Казачьего Союза войска Донского Фото: Державна прикордонна служба України

На КПВВ "Новотроицкое" пограничники задержали гражданина Украины, который был в составе подразделений "Казачьего союза войска Донского".

В 2015 году украинец участвовал в преступных действиях подразделений так называемого Казачьего Союза войска Донского, пишет УНН.

"В рамках противодействия противоправной деятельности в районе проведения операции Объединенных сил, в частности разоблачения, задержания и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к преступной деятельности на Донбассе оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации, оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления, в КПВВ "Новотроицкое" пресекли попытку перемещения через линию соприкосновения гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности российской оккупационной администрации ", - говорится в сообщении.

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Гражданина передано следователям ГУ ЧП Украины в Донецкой области, к которому по этому факту направлено уведомление об обнаружении уголовного преступления - "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности", добавили в пограничной службе.

Сотрудники СБ Украины разоблачили механизм легализации боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР на мирной территории Украины.

Механизм оформления для пророссийских террористов украинских паспортов наладили двое жителей временно оккупированного Донецка, сообщает пресс-служба СБУ.

Документы боевики использовали для въезда на подконтрольную Украины территорию для осуществления террористической и разведывательно-подрывной деятельности.

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