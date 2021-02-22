Погибший в Донбассе воин был защитником Луганского аэропорта: факты о Герое

 
Ексклюзивы
1/5
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1071
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 522
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1206
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 468
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
2 Просмотров: 5526
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2412
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 972
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 4068
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 1332
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 243
Фото
Все фото
4
4
38
4
6
На Донбассе ликвидировали террориста
На Донбассе ликвидировали террориста
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; полетел на Донбасс
Зеленский с послами "Большой семерки" полетел на Донбасс
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Видео
Все видео
Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
Интервью
1/5
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1071
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 351
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 504
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1881
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 288
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 1017
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
понедельник, 22 февраля 2021 23:38

Погибший в Донбассе воин был защитником Луганского аэропорта: факты о Герое

  Комментировать
Погибший в Донбассе воин был защитником Луганского аэропорта: факты о Герое
Погибший в Донбассе Сергей Петраускас воевал вместе с братом. Фото: ukrainka.org.ua/

Убитый на Донбассе военный ВСУ Сергей Петраускас (позывной "Ящур") был участником обороны Луганского аэропорта. Воевал вместе с братом.

"Мы с младшим братом Александром добровольно вызвались защищать Родину. Сначала год я воевал, потом мирное небо защищал Саша - был сапером, позже разведчиком", - рассказывал мужчина ранее в интервью порталу ukrainka.org.ua.

Сергей Петраускас был председателем Союза участников боевых действий АТО Ичнянского района.

После окончания школы полтора года служил в Национальной гвардии Украины. После демобилизации работал автоэлектриком, пожарным-дымозащитником, столяром на строительстве.

Петраускас был активным участником Майдана в 2004 году, а также Революции Достоинства в 2014-м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обострение неизбежно, сценариев много – Арестович озвучил прогноз по Донбассу

"2 марта (2014) я одним из первых записался добровольцем для защиты Украины. И 19 марта в телефонном режиме был мобилизован", - рассказывал человек.

Оборону Луганского аэропорта, куда он прибыл 1 августа 2014-го, воин назвал котлом, похожим на Иловайский и Дебальцевский.

"Командование предпочитает не вспоминать тех боев, ведь солдат оставили на произвол судьбы, в хаосе войны, и они действовали буквально по своему усмотрению. Выжили сильнейшие и те, кому повезло", - вспоминал Петраускас.

"В то время, как наше командование отдало приказ "кольцевать" Луганск, оказалось, что на самом деле в окружение украинских бойцов принимали участие российские войска. И долгое время мы даже не могли подойти к остаткам подбитого террористами украинского самолета - из-за постоянных враждебных обстрелы. Тела погибших украинских десантников забирали постепенно, отправляясь в рейды, так как расстояние от аэропорта до места трагедии - 15 километров", - рассказывал военнослужащий.

22 февраля в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела был убит один украинский военный. Еще один военнослужащий получил ранения. Трагедия произошла вблизи шахты Бутовка около 14:00.

Убитым оказался воин с 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сергей Петраускас, уроженец Черниговщины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Погибший в Донбассе воин был защитником Луганского аэропорта: факты о Герое». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 Просмотров: 11530
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 7506
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
 Просмотров: 7479
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 7353
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 7218
Донбасс
Сергей Петраускас погиб на Донбассе под обстрелом
Сергей Петраускас погиб на Донбассе под обстрелом 1 Просмотров: 432
Россияне будут набирать новых заложников из Медведчука
Россияне будут набирать новых заложников из Медведчука
 Просмотров: 891
Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
 1 Просмотров: 1026
Зеленский заставляет Россию выйти из Минска
Зеленский заставляет Россию выйти из Минска
 Просмотров: 1305
На Донбассе построят аэропорт - Зеленский
На Донбассе построят аэропорт - Зеленский Просмотров: 774
Больше всего комментируют
5
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
2
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
2
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
2
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Голосов: 10511
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть