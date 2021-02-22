Погибший в Донбассе воин был защитником Луганского аэропорта: факты о Герое

Погибший в Донбассе Сергей Петраускас воевал вместе с братом. Фото: ukrainka.org.ua/

Убитый на Донбассе военный ВСУ Сергей Петраускас (позывной "Ящур") был участником обороны Луганского аэропорта. Воевал вместе с братом.

"Мы с младшим братом Александром добровольно вызвались защищать Родину. Сначала год я воевал, потом мирное небо защищал Саша - был сапером, позже разведчиком", - рассказывал мужчина ранее в интервью порталу ukrainka.org.ua.

Сергей Петраускас был председателем Союза участников боевых действий АТО Ичнянского района.

После окончания школы полтора года служил в Национальной гвардии Украины. После демобилизации работал автоэлектриком, пожарным-дымозащитником, столяром на строительстве.

Петраускас был активным участником Майдана в 2004 году, а также Революции Достоинства в 2014-м.

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"2 марта (2014) я одним из первых записался добровольцем для защиты Украины. И 19 марта в телефонном режиме был мобилизован", - рассказывал человек.

Оборону Луганского аэропорта, куда он прибыл 1 августа 2014-го, воин назвал котлом, похожим на Иловайский и Дебальцевский.

"Командование предпочитает не вспоминать тех боев, ведь солдат оставили на произвол судьбы, в хаосе войны, и они действовали буквально по своему усмотрению. Выжили сильнейшие и те, кому повезло", - вспоминал Петраускас.

"В то время, как наше командование отдало приказ "кольцевать" Луганск, оказалось, что на самом деле в окружение украинских бойцов принимали участие российские войска. И долгое время мы даже не могли подойти к остаткам подбитого террористами украинского самолета - из-за постоянных враждебных обстрелы. Тела погибших украинских десантников забирали постепенно, отправляясь в рейды, так как расстояние от аэропорта до места трагедии - 15 километров", - рассказывал военнослужащий.

22 февраля в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела был убит один украинский военный. Еще один военнослужащий получил ранения. Трагедия произошла вблизи шахты Бутовка около 14:00. Убитым оказался воин с 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сергей Петраускас, уроженец Черниговщины.