Погибшие и раненый: сообщили плохие новости с Донбасса

Боевики 14 раз обстреляли украинских военных. Фото: Prm

На Донбассе от начала суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Опытного с направления Спартака - из минометов калибра 82 мм, неподалеку Новотроицкого с направления Докучаевска - с автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского с направления Ужовки - с станковых противотанковых гранатометов; вблизи Павлополя с направления Украинского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Пищевика с направления Верхнешироковского - со стрелкового оружия и СПГ; у Авдеевки с направления Спартака - из стрелкового оружия; вблизи Марьинки с направления Трудовского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" совершил 3 обстрелы по нашим позициям: дважды у Золотого из направлений Первомайска и Золотого-5 - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; неподалеку Новолуганского с направления Доломитного - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов ", - говорится в сообщении.

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В результате коварных действий снайперов, двое украинских военнослужащих погибли. Еще один военный получил ранения.

Возле села Петровское в Донецкой российские диверсанты атаковали украинских защитников. Наши воины были вынуждены применить оружие.