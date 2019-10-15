Погибшие и раненый: сообщили плохие новости с Донбасса

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 972
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2763
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1197
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4176
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2655
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 882
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6030
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1035
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1440
Фото
Все фото
4
4
20
5
7
Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль
Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль
Четверо украинских богатырей установили рекорд: протянули танк Т-72 более 3 метров
Четверо украинских богатырей установили рекорд: протянули танк Т-72 более 3 метров
Зеленский ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения
Зеленский ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения
&quot;Нет капитуляции&quot;: митинг требует отказаться от &quot;формулы Штайнмайера&quot;
"Нет капитуляции": митинг требует отказаться от "формулы Штайнмайера"
Попрощались с морпехом Вячеславом Кубраком
Попрощались с морпехом Вячеславом Кубраком
Видео
Все видео
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Зеленский посетил Донбасс - поздравил бойцов с Днем защитника
Зеленский посетил Донбасс - поздравил бойцов с Днем защитника
Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3492
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6876
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1539
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 828
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 216
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
вторник, 15 октября 2019 20:11

Погибшие и раненый: сообщили плохие новости с Донбасса

  Комментировать
Погибшие и раненый: сообщили плохие новости с Донбасса
Боевики 14 раз обстреляли украинских военных. Фото: Prm

На Донбассе от начала суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Опытного с направления Спартака - из минометов калибра 82 мм, неподалеку Новотроицкого с направления Докучаевска - с автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского с направления Ужовки - с станковых противотанковых гранатометов; вблизи Павлополя с направления Украинского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Пищевика с направления Верхнешироковского - со стрелкового оружия и СПГ; у Авдеевки с направления Спартака - из стрелкового оружия; вблизи Марьинки с направления Трудовского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" совершил 3 обстрелы по нашим позициям: дважды у Золотого из направлений Первомайска и Золотого-5 - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; неподалеку Новолуганского с направления Доломитного - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль

В результате коварных действий снайперов, двое украинских военнослужащих погибли. Еще один военный получил ранения.

Возле села Петровское в Донецкой российские диверсанты атаковали украинских защитников. Наши воины были вынуждены применить оружие.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Погибшие и раненый: сообщили плохие новости с Донбасса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Правительство разрешило изымать землю

Президента "Шахтера" разовало на куски

Студенты вышли с требованием отставки правительства

Тело шпионки передали в анатомический театр

Вдохновитель Гитлера был психически больным философом

Самое читаемое
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 50293
Синоптик рассказала, насколько задержится &quot;бабье&quot; лето
Синоптик рассказала, насколько задержится "бабье" лето Просмотров: 43588
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 37780
Показали счастливых владельцев домашних животных с любимцами, которых заводить они не хотели
Показали счастливых владельцев домашних животных с любимцами, которых заводить они не хотели
19
 Просмотров: 17064
&quot;Ждем продолжения&quot; - легендарный боксер прокомментировал бой Усика
"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика Просмотров: 14031
Донбасс
Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль
Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль
4
 Просмотров: 3339
Зеленский уволил Кузьмука
Зеленский уволил Кузьмука Просмотров: 1440
Украина получила разрешение применять Javelin против россиян на Донбассе
Украина получила разрешение применять Javelin против россиян на Донбассе Просмотров: 2745
Самостоятельно вышел на ФСБ и предал государство - осудили шпиона
Самостоятельно вышел на ФСБ и предал государство - осудили шпиона Просмотров: 783
НАТО больше не допустит крымского сценария
НАТО больше не допустит крымского сценария Просмотров: 657
Больше всего комментируют
5
Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не делать "картинку для российских СМИ"
5
Глава "Слуги народа" извинился перед протестующими против капитуляции
4
Рейтинг Зеленского резко упал
2
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
2
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
Голосов: 2181
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua